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    РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Динамо» и вышел на второе место

    В матче 14-го тура РФПЛ «Ростов» одолел «Динамо» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы "Ростов" поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Баштуш, 54.

    Ростов: Джанаев, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Терентьев, 55), Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Байрамян, 76), Бухаров (Азмун, 75).

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков (Живоглядов, 71), Морозов, Денисов, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

    Предупреждения: Дьяков, 5; Калачев, 33; Калачев, 60; Байрамян, 81; Джанаев, 87; Ионов, 90.

    Удаление: Калачев, 60.

    Судья: Игорь Низовцев.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 21:24
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +379

      o33uk 4 ноября 2015, 14:55

      С самого начала этого сезона не ездил на футбол в Химки хотя живу в Зеленограде т.к. после назначения Кобелева даже абик покупать не стал и был прав видимо потому-что смотреть на эти муки, а главное слушать послематчевые (посмотрите ролики Кобелева перед прошлым увольнением,тоже нытьё о нереализации моментов) оправдания тренера невозможно.
      Когда в прошлом сезоне занимая 4 место эти кретины с D2 визжали про Аджоева и Саламыча хотелось спросить кто и за сколько надоумил их это делать, а главное сколько ума надо что бы призывать поставить Кобелева который до этого года 3 футбол по только телевизору смотрел и никому не был нужен.
      Теперь к чему пришли: Уволили тренера который был протеже Ротенберга после чего и сам Ротенберг видимо махнул рукой и сказал разбирайтесь сами в итоге потеряли по сути главного спонсора. Стали как бабы в панике создавать видимость попытки привести всё в порядок для фэйрплей хотя на самом деле никто ни в какую ЕвроЛигу больше не собирается так ведь легче пусть болтаются в середине таблицы и всем проще, так вот распродали лидеров ставя себе это в плюс(Вальбуэна за 5 млн., да за эти деньги и я бы его продал без всяких связей, Дугласа за 1 млн. и тд.) и говоря что прошлый спорт директор карманы набивал, так же в плюс ставится то что Кобелев доверяет молодым, но послушайте всё эту молодёжь (Катрич, Ташаев, Зобнин и тд.) начинали подтаскивать к основе ещё в прошлом году из совсем новых только вроде бы Морозов и то не уверен а после зимнего трансферного окна где гарантия что и этих не перекупят.
      Во-общем и целом что получается тренеришка слабенький, игра никакая прогресса 0, оправдания про состав не приниму никогда(5 сборников страны в основе и мы на 10 месте а Урал Крылья и тд. выше) после зимы будет ещё хуже.
      Простите что так много текста просто хотелось обосновать позицию да и накипело.
      Кароче говоря огромный привет фанатикам с Д2 , когда вы уже запоёте своё любимое "Сколько можно вы зае...ли, все медали вы прое....ли" и в конце Кобелев, Кобелев, Давайте МАССА тупоголовая продолжайте...............
      А результат не удивил совсем даже говорить нечего унылое Д........О.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:38

      Бикиеч молодец

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2015, 10:13

      Бердыев и игроки Ростова герои России!!!

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 3 ноября 2015, 09:26

      Молодцы ростовчане! Всегда восхищался этой командой, её волей к победе. Крыльям бы такое! Заслуженное второе место! Удачи вам и серебра в чемпе!

      3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 ноября 2015, 09:02

      Респект!!! Заслуженно!Слов больше нет!

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 3 ноября 2015, 07:20

      Кто знает почему на соккере Ростов на третьем месте???

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > sobaka120982 3 ноября 2015, 09:27

      Потому что, на мой взгляд, соккер превращается в **пу постепенно.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 ноября 2015, 23:51

      ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИЮ К ПАЛЫЧУ...ОН ИМЕЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ....ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА...ЗДЕСЬ...РОСТОВ-ДИНАМО

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 ноября 2015, 23:48

      НЕ ЗНАЮ...ПО МНЕ ЧЕРЧЕС БЫЛ ЛУЧШЕ...УМЕЛ МОТИВИРОВАТЬ КОМАНДУ С НЕ САМЫМ СИЛЬНЫМ СОСТАВОМ

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 2 ноября 2015, 23:31

      Бердыев тренер с большой буквы,поднять Ростов на второе место с его финансовыми проблемами это дорогого стоит,А то некоторые говорят ну дайте Аленичеву 2-3 года поработать и придёт результат а может и не придёт,,,А у настоящего тренера результат уже проевляется в первый год работы,,,

      5
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      Рейтинг: +92

      taben > slavutiq70 2 ноября 2015, 23:57

      Ну он с прошлой зимы вытаскивает Сельмаш из жопы. Летом улучшил состав. Очень достойная защита. Да, пропускает, но на уровне "меньше всех". Да, говорят Автобус. Но простите, при такой Защите, Ростов и забивает, как правило с игры!

      2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 2 ноября 2015, 22:57

      Чудо Бердыев сделал,но..........Не спотыкались бы Спам,Зеня,Локо,Краснодар,Рубин
      ,Динамики и нет никакого чуда,всё удачно сложилось ничего больше.Сейчас у Ростова праздник,только уверен не надолго всё это.А так поздравления казачкам.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > BorisoW 2 ноября 2015, 23:06

      Твой Локомотив уже несколько лет спотыкается, а в этом сезоне уже третью игру подряд. Праздник уже несколько лет обходит Вас стороной. Локомотив закончился когда ушел Палыч. С этим физруком Вам удачи не видать. Ничего личного, но как тренер он никто и звать его никак!

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      Рейтинг: +268

      BorisoW > Black Giz 2 ноября 2015, 23:19

      И я про то же,звёзды сошлись для Ростова идеально,одни буксуют,другие взлетают.Помнишь Спартак-Нальчик,несколько лет назад пол чемпа лидером был 1м-2м.Ничего личного,но не по силам Ростову удержаться там где он сейчас.

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > BorisoW 2 ноября 2015, 23:34

      Всегда кто то ошибается и кто меньше тот и на коне,пока Ростов на коне,и если Ростов закончит чемпионат даже на 5-6 месте это бутет хороший результат работы тренера,

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > slavutiq70 3 ноября 2015, 08:20

      Согласен на все 100.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > BorisoW 3 ноября 2015, 08:21

      Все может быть. Весной посмотрим. Но как минимум своей работой с Рубином и Ростовом Бердыев доказал что он классный тренер. В России один из лучших!

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