РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Динамо» и вышел на второе место

С самого начала этого сезона не ездил на футбол в Химки хотя живу в Зеленограде т.к. после назначения Кобелева даже абик покупать не стал и был прав видимо потому-что смотреть на эти муки, а главное слушать послематчевые (посмотрите ролики Кобелева перед прошлым увольнением,тоже нытьё о нереализации моментов) оправдания тренера невозможно.
Когда в прошлом сезоне занимая 4 место эти кретины с D2 визжали про Аджоева и Саламыча хотелось спросить кто и за сколько надоумил их это делать, а главное сколько ума надо что бы призывать поставить Кобелева который до этого года 3 футбол по только телевизору смотрел и никому не был нужен.
Теперь к чему пришли: Уволили тренера который был протеже Ротенберга после чего и сам Ротенберг видимо махнул рукой и сказал разбирайтесь сами в итоге потеряли по сути главного спонсора. Стали как бабы в панике создавать видимость попытки привести всё в порядок для фэйрплей хотя на самом деле никто ни в какую ЕвроЛигу больше не собирается так ведь легче пусть болтаются в середине таблицы и всем проще, так вот распродали лидеров ставя себе это в плюс(Вальбуэна за 5 млн., да за эти деньги и я бы его продал без всяких связей, Дугласа за 1 млн. и тд.) и говоря что прошлый спорт директор карманы набивал, так же в плюс ставится то что Кобелев доверяет молодым, но послушайте всё эту молодёжь (Катрич, Ташаев, Зобнин и тд.) начинали подтаскивать к основе ещё в прошлом году из совсем новых только вроде бы Морозов и то не уверен а после зимнего трансферного окна где гарантия что и этих не перекупят.
Во-общем и целом что получается тренеришка слабенький, игра никакая прогресса 0, оправдания про состав не приниму никогда(5 сборников страны в основе и мы на 10 месте а Урал Крылья и тд. выше) после зимы будет ещё хуже.
Простите что так много текста просто хотелось обосновать позицию да и накипело.
Кароче говоря огромный привет фанатикам с Д2 , когда вы уже запоёте своё любимое "Сколько можно вы зае...ли, все медали вы прое....ли" и в конце Кобелев, Кобелев, Давайте МАССА тупоголовая продолжайте...............
А результат не удивил совсем даже говорить нечего унылое Д........О.
В матче 14-го тура РФПЛ «Ростов» одолел «Динамо» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы "Ростов" поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Баштуш, 54.
Ростов: Джанаев, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Терентьев, 55), Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Байрамян, 76), Бухаров (Азмун, 75).
Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков (Живоглядов, 71), Морозов, Денисов, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.
Предупреждения: Дьяков, 5; Калачев, 33; Калачев, 60; Байрамян, 81; Джанаев, 87; Ионов, 90.
Удаление: Калачев, 60.
Судья: Игорь Низовцев.