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    Садаев: «На мне был стопроцентный пенальти»

    Нападающий «Терека» Заур Садаев прокомментировал поражение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

    «Поражения в этой игре мы не заслуживали, мы лучше контролировали мяч и имели перспективные возможности забить. А гол, можно сказать, привезли себе сами. Обидно, что в такой игре остались без очков», - посетовал Садаев.

    Футболист уверен, что против него были нарушены правила в штрафной соперника.

    «В начале матча на мне был очевидный фол и стопроцентный пенальти. Я не знаю, почему арбитр принял другое решение, хотя находился рядом с эпизодом. Я обработал мяч, намеревался пробить, но игрок «Амкара» двумя руками схватил меня и с нарушением правил остановил мои действия. После игры я посмотрел момент в повторе и там четко видно: пенальти был. Это повлияло на результат. Пропустив, мы старались отыграться, но пробить оборону хозяев не получилось».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.11.2015 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12464

      Вомбат 2 ноября 2015, 22:50

      Пенальти не дали, да еще и не повезло, но ничего страшного, бывает. Терек симпатичная команда.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 ноября 2015, 22:08

      стопроцентный, это когда в ворота Терека, а сегодня просто игровой момент...

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