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    Гаджиев: «Оборона более-менее справляется, ничего так»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением об игре защитников пермской команды после победы в матче 14-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0). В целом наставник доволен игрой линии обороны.

    «Она более-менее справляется, ничего так. В матче с «Локомотивом» тоже не пропустили. А потом у нас и выбора особо нет. Наш капитан Белоруков травмирован, и пока не известно, когда поправится. Не могу сказать, что играют уж очень хорошо. Но нормально. Если б атаки чуть получше начинали, выходили бы из обороны получше, можно было бы сказать, что играем хорошо», - говорит Гаджиев.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.11.2015 20:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 ноября 2015, 21:07

      Ишак горбаносый

      -2
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