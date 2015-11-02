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    Думбия: «Верю, что смогу сыграть с «МЮ»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем самочувствии в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Меня немного беспокоит передняя поверхность бедра. Там нет ничего страшного. Но с того момента, как я впервые почувствовал боль - а это было давно - все никак не восстановлюсь до конца. Если не считать этого, в целом мое состояние очень хорошее. В матче с «Уфой» я сам попросил замену, потому что чувствовал небольшой дискомфорт в бедре. Решил, что не стоит рисковать», - говорит Думбия.

    Футболисту напомнили о том, как он дважды забил «Манчестер Сити» в прошлом сезоне ЛЧ, также пребывая не в самом лучшем состоянии.

    «Тогда меня тоже беспокоила правая нога. Единственное отличие – в тот момент были проблемы с задней поверхностью бедра. Тогда мы тоже очень долго думали над тем, смогу сыграть или нет. Но в итоге буквально в последний момент я понял, что готов выйти на поле».

    Думбия надеется и верит, что сможет помочь своим партнерам на «Олд Траффорд».

    «Надеюсь, что во вторник вечером появляюсь в стартовом составе ЦСКА. Все-таки в субботу я выходил на поле, потом имел день для восстановления. Верю, что смогу сыграть. Хотя загадывать на сто процентов нельзя. Это будет видно по моим ощущениям от ближайших нагрузок», - подвел итог футболист.

    Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2015 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 2 ноября 2015, 21:28

      В прошлый раз два отгрузил и болело сзади - теперь спереди, надо покер отгружать!

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      Рейтинг: +653

      MichelWB 2 ноября 2015, 20:50

      Сначала надо их победить.

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