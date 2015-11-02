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    Ван Гаал: «У меня были предложения из России»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на вопросы журналистов накануне поединка четвертого тура Лиги чемпионов против ЦСКА. Наставник рассказал о проблемах своей команды.

    «Сейчас у нас нет времени на тренировки – одни игры. Нет возможности что-то наиграть. Мы пытаемся восстановиться и наконец начать забивать, главное – это создавать моменты и реализовывать их. В игре против «Миддлсбро» моменты были, но мы ими не воспользовались, а вот в матче с «Кристал Пэлас» моментов было мало. Постараемся поправить ситуацию», - говорит ван Гаал.

    По словам голландца, у него были предложения работы из России.

    «Предложения у меня имелись. Но я не хотел бы называть конкретные клубы и имена. Эта информация должна быть закрытой. Повторюсь, предложения были, но они были в неподходящий момент. Я всегда выбирал в карьере то, что мне нужно. И сейчас время для АПЛ».

    Ван Гаал считает себя слишком старым, чтобы учить новый язык.

    «Я работал во многих лигах, соприкасался с разными культурами. Я тренер, который в своей работе предпочитает много общаться – с игроками, персоналом. Чтобы выступать в России, надо учить новый язык. Но я считаю, что я сейчас слишком стар для этого».

    Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2015 19:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 ноября 2015, 23:34

      Да кому ты нужен,убивай дальше МЮ!Такие бабки потратить и играть с Мидлсбро от обороны,позор!!!

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      Рейтинг: +10

      roman1303 2 ноября 2015, 21:37

      желаю победы МЮ потому что уровень российских клубов это кубок уефа но никак не лига чемпионов

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > roman1303 2 ноября 2015, 23:36

      МЮ сейчас уровень ЛЧ???Как можно быть русским и желать победы англичанам?

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 2 ноября 2015, 19:51

      чего тут называть? голубой мешок, ежу понятно

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      Рейтинг: +588

      Sergil > Serjinho 2 ноября 2015, 20:53

      Хохлушка, ты когда нибудь угомонишься?)

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Sergil 2 ноября 2015, 21:33

      узнай значение слова "хохлушка", прежде чем употреблять его в своей говноречи, тупорылое создание. а потом иди и смотри матч тв, наслаждайся убогой игрой российских недоклубов

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