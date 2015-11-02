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    Рахимов: «Результат нелогичен»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). По мнению наставника, результат не отражает игру.

    «Кто понимает футбол, тот понимает, что результат нелогичен. Я даже не вспомню моментов у наших ворот. Гол, который получили, мы организовали сами, когда в простой ситуации потеряли мяч. Не могу предъявить претензий к команде. Серия прервалась там, где по игре не должна была прерываться. Ничего страшного не происходит, это футбол, это игра. За самоотдачу, за показанный футбол я поблагодарю команду, но результат оставляет горький осадок», - говорит Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2015 19:14
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