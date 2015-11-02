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    Ван Перси больше не будет играть за сборную

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд принял решение отказаться от услуг нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси.

    Сообщается, что Блинд больше не хочет вызывать футболиста в сборную, а капитанскую повязку наставник передал Арьену Роббену. Ван Перси не включен в заявку голландцев на ближайшие товарищеские игры.

    Отметим, что ван Перси является лучшим бомбардиром сборной Голландии. Он провел 101 матч за национальную команду и забил в этих играх 50 голов.

    Источник: Telegraaf.nl

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    02.11.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      russell-9 2 ноября 2015, 19:25

      Не уважительно.Ван Перси далеко не самый худший в той сборной был.

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