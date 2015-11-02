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    РФПЛ. «Амкар» обыграл «Терек»

    «Амкар» в 14-м туре Премьер-лиги обыграл «Терек» на своем поле со счетом 1:0. Пермякам помог Уциев, забив в собственные ворота в начале второго тайма.

    Чемпионат России. Премьер-лиги. 14-й тур

    Амкар (Пермь) – Терек (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Уциев, 51 (в свои ворота).

    Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Идову (Зайцев, 84), Гол (Шаваев, 64), Узочакву, Баланович, Огуде, Прудников (Анене, 72).

    Терек: Городов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Адилсон, Айссати (Мбенге, 87), Кузяев, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Рыбус, 80), Садаев (Митришев, 65).

    Предупреждения: Родолфо, 3; Занев, 16; Иванов, 42; Джикия, 81.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 18:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 3 ноября 2015, 19:04

      Важные очки! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 21:45

      Хачей в пердив

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 22:06

      молчи, лапоть...

      0
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