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    Тренерский штаб сборной России останется неизменным до Евро-2016

    Тренерский штаб сборной России останется неизменны до Евро-2016. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    В штаб Леонида Слуцкого входят Сергей Балахнин, Сергей Овчинников, Сергей Семак, а также Паулино Гранеро и Фернандо Ледесма, которые занимаются физподготовкой команды.

    Напомним, Россия примет участие в финальном турнире Евро-2016. Своих соперников команда узнает 12 декабря, когда в Париже состоится жеребьевка.

    В ноябре сборная проведет матчи против Португалии (14 ноября) и Хорватии (17 ноября).

    Источник: ТАСС

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    02.11.2015 18:50
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