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    Бенитес: «ПСЖ» - одна из лучших команд Европы»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес поделился своими впечатлениями перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Криштиану Роналду невероятно важен для нас. Надеюсь, он подтвердит это и завтра, и на протяжении следующих лет.

    Команда в хорошей форме, но я уверен, что она может прибавить. Когда на кону титул, мы должны показывать максимум своих возможностей. Если все здоровы, только я решаю, кто сыграет, а кто нет. Решения в футболе приходится принимать ежедневно.

    Марсело - один из лучших крайних защитников в мире, который при этом отлично подключается к атакам. У Рафаэля Варана огромный потенциал. Травмы Серхио Рамоса и Пепе позволили ему играть чаще и добиться прогресса.

    "ПСЖ" - одна из лучших команд Европы, это не обсуждается», - заявил Бенитес.

    Напомним, "Реал" и "ПСЖ" в первом матче сыграли со счетом 0:0.

    Источник: УЕФА

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    02.11.2015 17:18
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