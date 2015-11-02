Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Верратти не хочет переходить в «Реал»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не собирается покидать клуб, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

    «Это вопрос, который в настоящее время не имеет значения. Приятно, когда большие команды заинтересованы в тебе, но мой приоритет – остаться в ПСЖ. Я благодарен клубу, и я счастлив здесь. Я не понимаю, зачем мне уходить", - заявил Верратти.

    Отметим, стоимость Верратти оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне он провел 13 матчей в составе «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 17:44

      Что ему там делать?!?!?! Пока не уровень Реала......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 2 ноября 2015, 16:32

      Да правильно псж отличный проект

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11