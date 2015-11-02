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    Каньяс: «Игроки «Астаны» сверхмотивированы перед матчем с «Атлетико»

    Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится в Казахстане во вторник.

    «Все наши игроки сверхмотивированы перед этим матчем. Сыграть на таком уровне - уникальная возможность. Я хочу вписать свое имя в историю.

    У "Атлетико" множество исполнителей высочайшего уровня, но я хочу выделить Джексона Мартинеса, с которым играл бок о бок. Болельщики ждут от него хет-триков в каждом матче, однако это непросто. Сначала ему нужно освоиться в новой команде», - заявил Каньяс.

    Напомним, в первом матче между командами «Атлетико» разгромил «Астану» на своем поле со счетом 4:0.

    Источник: УЕФА

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    02.11.2015 15:06
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