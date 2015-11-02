«Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка «Рубин» - «Ливерпуль»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подтвердил информацию о том, что телеканал «Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка казанцев против «Ливерпуля».

«Комментировать, наверное, неуместно, но это факт: будет показан только второй тайм. Мы со своей стороны связались со всеми заинтересованными сторонами. Но на сегодняшний день будет показан только второй тайм. На канале «Наш футбол» в прямом эфире будет показан весь матч», - заявил Фахриев.

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