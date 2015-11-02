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    «Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка «Рубин» - «Ливерпуль»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подтвердил информацию о том, что телеканал «Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка казанцев против «Ливерпуля».

    «Комментировать, наверное, неуместно, но это факт: будет показан только второй тайм. Мы со своей стороны связались со всеми заинтересованными сторонами. Но на сегодняшний день будет показан только второй тайм. На канале «Наш футбол» в прямом эфире будет показан весь матч», - заявил Фахриев.

    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 1-8 ноября

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.11.2015 13:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +49

      GIN-kun 5 ноября 2015, 21:04

      да за свои слова отвечать нужно "На канале "Наш футбол" в прямом эфире будет показан весь матч", - заявил Фахриев."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      MastaRave 5 ноября 2015, 21:03

      Сопкаст в помощь

      0
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      Рейтинг: +49

      GIN-kun 5 ноября 2015, 21:01

      Ага и "Наш Футбол" ХРЕН ПОКАЗЫВАЕТ.

      0
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 3 ноября 2015, 15:24

      Да чего уж там, просто обзор покажите и все

      1
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 2 ноября 2015, 20:25

      Матч ТВ не канал, а анал какой то...

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 2 ноября 2015, 19:38

      1 ноября где то ближе к обеду вспомнил что вроде как матчтв начал свою деятельность нажимаю на кнопку3 и как я был удивлен и сразу разочарован кого я там увидел на экране сидят два балабола Губерниев и Уткин я их по одиночке не могу терпеть а тут сразу оба меня чуть не стошнило больше этот Каделаки тв смотреть не буду

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 2 ноября 2015, 18:51

      похоже матч тв уже не может определить что интереснее телезрителю

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 2 ноября 2015, 18:49

      пока канал только разочаровывает, в новостях говорят кто отправился комментировать матч ростов -динамо( а где ты будешь его комментировать,хрен знает),а завтра худ.фильмы начнут показывать да передачки про здоровый образ жизни которых и так достаточно на тв.Скупили все трансляции и теперь будут показывать на платных каналах,короче опять ничего хорошего в "спортивном" канале нет

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 2 ноября 2015, 18:06

      Ахахаха,я даже не удивлен.Вы себе представляете первый канал который начинает показ фильма с середины?или программы Время в 21 00 с середины.Ну клоуны же самые натуральные...не смешите народ)Еще в обратной перемотке второй тайм покажите и вверх ногами переверните картинку....капец, какой менеджмент(большой привет упоротой Тине),такой и канал...

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      Рейтинг: +483

      headdevil 2 ноября 2015, 17:08

      Скоро появятся матчтв2, матчтвНашфутбол, матчтвНеНашфутбол, матчтв+ и так далее, и сделают их платными и будут там нормальные трансляции, а по федеральному будет только губерниев, шнуров и каделаки.

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