«Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка «Рубин» - «Ливерпуль»

да за свои слова отвечать нужно "На канале "Наш футбол" в прямом эфире будет показан весь матч", - заявил Фахриев."
Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подтвердил информацию о том, что телеканал «Матч ТВ» покажет только второй тайм поединка казанцев против «Ливерпуля».
«Комментировать, наверное, неуместно, но это факт: будет показан только второй тайм. Мы со своей стороны связались со всеми заинтересованными сторонами. Но на сегодняшний день будет показан только второй тайм. На канале «Наш футбол» в прямом эфире будет показан весь матч», - заявил Фахриев.