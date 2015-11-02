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    Алекс Тейшейра лидирует в споре за «Золотую бутсу»

    Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра лидирует в споре за «Золотую бутсу» этого сезона. На счету бразильца 18 мячей в УПЛ и 27 очков в зачете.

    Вслед за Тейшейрой идут Роберт Левандовски («Бавария»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Неманья Николич («Легия») и Джейми Варди («Лестер»).

    Спор за «Золотую бутсу»

    1. Алекс Тейшейра («Шахтер», Украина) – 27 очков (18 мячей)
    2. Роберт Левандовски («Бавария», Германия) – 26 (13)
    3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д, Германия) – 26 (13)
    4. Неманья Николич («Легия», Польша) – 24 (16)
    5. Джейми Варди («Лестер Сити», Англия) – 22 (11)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      -=MoT=- 2 ноября 2015, 20:16

      у Николича больше голов чем у Левы и Обамеянга, почему он четвертый в списке???

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