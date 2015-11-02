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    «Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Смотреть онлайн

    «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» в понедельник завершают своим матчем программу 11-го тура английской Премьер-лиги. Команды подошли к этой встрече с различными показателями: «Тоттенхэм» находится на подступах к зоне еврокубков, а вот «Вилла» замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками в своем активе.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Тоттенхэм» - «Астон Вилла», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 23:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 21:53
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