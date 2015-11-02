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    Браида просматривал Обамеянга

    Спортивный директор «Барселоны» по международным трансферам Арьедо Браида присутствовал в субботу в матче чемпионата Германии с «Вердером» (3:1). Главной целью для него был форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, за которым «Барса» продолжает следить.

    «Мне все равно, был Брайда на стадионе или нет. Все, наверное, знают, когда истекает срок контракта Обамеянга с нами», - заявил директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    Известно, что действующий контракт Обамеянга с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. Сам футболист признался, что мечтает поиграть в Испании.

    Источник: Bild

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    02.11.2015 10:48
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