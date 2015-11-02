Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зотов: «У «Рубина» было больше сил»

    Защитник "Анжи" Георгий Зотов рассказал о причинах поражения своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с "Рубином".

    «Со скамейки показалось, что ребятам не бежится, дышится тяжело, как будто какая-то усталость в ногах. Выйдя на замену, я почувствовал, что поле тяжелое – очень мягкое. Ноги быстро "забились". Но буквально минут 5 – 10 – и привыкаешь. Вы сами видели, во втором тайме мы забегали, стали играть активнее.

    Голы какие-то нелепые пропускаем. А потом отыгрываться тяжело, конечно. Команда, забившая два гола, больше думает уже об обороне, и тяжело пройти через ее оборонительные ряды.

    Мое предположение: мы играли два дня назад в Кубке практически тем же составом, что и сегодня, а "Рубин" в то же время отдыхал. Может, у них было больше сил. Только такое могу предположить», – считает Зотов.

    Напомним, что матч «Анжи» - «Рубин» завершился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 ноября 2015, 09:08

      Мда уж, как то фатально не везет, то поле тяжелое, то ноги быстро устают , то ещё что-то...такими темпами снова в ФНЛе бегать будем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11