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    Капелло готов возглавить «Челси»

    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло готов возглавить "Челси". Известно, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью находится в шаге от увольнения: его команда одержала одну победу в последних восьми играх. 11 набранных очков позволили расположиться команде лишь на 15-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

    Владелец "Челси" Роман Абрамович дал Моуринью два матча на исправление этой плачевной ситуации: в матче Лиги чемпионов против киевского "Динамо" и в игре со "Стоук Сити" в чемпионате Англии.

    В качестве главных кандидатов на эту роль также называются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

    Источник: The Sun

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    02.11.2015 10:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      liver2015 2 ноября 2015, 19:14

      добро пожаловать в чемпионшип

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 2 ноября 2015, 16:35

      Анчелотти нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 2 ноября 2015, 16:17

      Гуса давайте!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      матр 2 ноября 2015, 15:36

      Маура в сборную России!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 2 ноября 2015, 13:53

      Я все же думаю Рома не дурак и этого дискредитировавшего себя итальянца не позовет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      борька 2 ноября 2015, 13:37

      Скорее всего .Челсяк возглавит Карпин или Черчесов

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 2 ноября 2015, 13:12

      Это сказки Венского леса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 2 ноября 2015, 12:34

      что ж, хотя бы по 2 гола на выезде пропускать не будем с Капелло

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Hiddink95 2 ноября 2015, 18:13

      Зато по одному будите пропускать в каждом матче и по 0 забивать.0-1 это любимый счет Капы,он в сб.России это уже доказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 2 ноября 2015, 11:29

      Им нужен кучук

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 2 ноября 2015, 11:20

      А Бышовец с Тархановым не рассматриваются уже что ли?

      0
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