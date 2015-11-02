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    Месси пропустит матч с «Реалом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вынужден будет пропустить матч 12-го тура испанской Примеры против «Реала». Футболист сборной Аргентины продолжает восстанавливаться после травмы, полученную в матче с «Лас-Пальмасом» 26 сентября.

    Ранее сообщалось, что Месси должен был успеть восстановиться к «классико», но оказалось, что сроки расширились.

    Стоит отметить, что матч «Реал» - «Барселона» состоится в воскресенье, 22 ноября, в 20:15 по московскому времени.

    Источник: Sport.es

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    02.11.2015 09:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 ноября 2015, 21:07

      Конечно, хочется увидеть супер-баттл супер-команд во всей красе, но, к сожалению, даже если бы Месси вышел, этого бы не получилось.
      1. Месси был бы не в лучшей форме после травмы.
      2. У Реала нет Бензема, Бэйла, С. Рамоса, Хамес не в форме и т. д.
      3. У Барсы Иньеста не набрал форму, Ракитич не известно сыграет ли, Пике опять же...
      Жаль! Но и такое Эль Классико краше любого другого противостояния сейчас.

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser 2 ноября 2015, 20:19

      Ссыкуны мадридские поверили в шансы на победу)
      Рано радуетесь, шакалята..

      -2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 2 ноября 2015, 16:37

      Чемпион Испании будет реал Мадрид

      -3
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      Рейтинг: +7

      abbosxxx5 2 ноября 2015, 14:07

      Классно

      -3
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      Рейтинг: +14

      -=MoT=- 2 ноября 2015, 11:25

      бля

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