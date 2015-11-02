Месси пропустит матч с «Реалом»

Конечно, хочется увидеть супер-баттл супер-команд во всей красе, но, к сожалению, даже если бы Месси вышел, этого бы не получилось.
1. Месси был бы не в лучшей форме после травмы.
2. У Реала нет Бензема, Бэйла, С. Рамоса, Хамес не в форме и т. д.
3. У Барсы Иньеста не набрал форму, Ракитич не известно сыграет ли, Пике опять же...
Жаль! Но и такое Эль Классико краше любого другого противостояния сейчас.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вынужден будет пропустить матч 12-го тура испанской Примеры против «Реала». Футболист сборной Аргентины продолжает восстанавливаться после травмы, полученную в матче с «Лас-Пальмасом» 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Месси должен был успеть восстановиться к «классико», но оказалось, что сроки расширились.
Стоит отметить, что матч «Реал» - «Барселона» состоится в воскресенье, 22 ноября, в 20:15 по московскому времени.