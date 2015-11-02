Месси пропустит матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вынужден будет пропустить матч 12-го тура испанской Примеры против «Реала». Футболист сборной Аргентины продолжает восстанавливаться после травмы, полученную в матче с «Лас-Пальмасом» 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Месси должен был успеть восстановиться к «классико», но оказалось, что сроки расширились.

Стоит отметить, что матч «Реал» - «Барселона» состоится в воскресенье, 22 ноября, в 20:15 по московскому времени.