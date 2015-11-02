«Амкар» - «Терек». Онлайн-трансляция

В российской Премьер-лиги продолжается 14-й тур. «Амкар» и «Терек» сегодня смогут помериться своими силами и побороться за три важных очка. Обе команды не могут похвастаться большим очковым запасом, что сказывается на турнирном положении команд.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» - «Терек». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!