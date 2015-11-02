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    Ташуев: «Ситуация с финансирование непростая»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ситауцию о долгах перед игроками и тренерами команды.

    "Ситуация на самом деле непростая, но больших задолженностей нет. Я знаю, что процесс стратегического выстраивания финансирования клуба идет достаточно интенсивно. Думаю, что все будет нормально", - сказал Ташуев.

    Напомним, что "Кубань" в воскресенье разгромила "Локомотив" в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги со счетом 6:2. Краснодарский клуб в турнирной таблице занимает 13-е место с 13-ю очками.

    Источник: ФК «Кубань»

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    02.11.2015 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Ильин 2 ноября 2015, 10:46

      Всё верно! Платить нужно тем, кто играет, хорошо играет. Вот, к примеру, на Локомотиве Кубань заработала - с боевыми по три оклада! Очень рад за Родной клуб! Просто блестяще!

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