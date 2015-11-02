Халк: «Мощный удар у меня от природы»

Бразильский легионер «Зенита» Халк раскрыл секрет своего мощного удара.

«Мощный удар у меня от природы. Думаю, натренировать такое без таланта невозможно. Когда папа давал мне прозвище Халк, я еще не был таким сильным. Наверное, он просто угадал.

В этом сезоне я чаще отдаю, чем забиваю. У нас по-настоящему семейная атмосфера, понимаем друг друга с полуслова. Думаю, в этом секрет того, что стартовали успешно в Лиге чемпионов. Этот турнир для нас главный, но и борьба в чемпионате России еще не закончена.

Мы можем догнать ЦСКА, не будут же они все время побеждать», - сказал Халк.

Напомним, что «Зенит» проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов на выезде против «Лиона» в среду, 4 ноября.