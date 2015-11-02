Гинер не ищет замену Слуцкому

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому со стороны лондонского "Челси".

«Уверен, что если бы у "Челси" были бы мысли о приглашении Слуцкого, то Роман Абрамович бы мне позвонил. А так, обсуждать это смешно.

Не ищу ли замену Слуцкому? Во-первых, у меня со Слуцким контракт. Если Леонид Викторович придет ко мне и скажет, что хочет тренировать "Барселону", "Реал" или сборную России, то будем обсуждать. Зачем мне нужно искать нового тренера, чтобы Слуцкий нервничал?» – сказал Гинер.

Напомним, что сам Слуцкий на днях опроверг интерес к своей персоне со стороны «Челси».