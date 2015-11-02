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    Гинер не ищет замену Слуцкому

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому со стороны лондонского "Челси".

    «Уверен, что если бы у "Челси" были бы мысли о приглашении Слуцкого, то Роман Абрамович бы мне позвонил. А так, обсуждать это смешно.

    Не ищу ли замену Слуцкому? Во-первых, у меня со Слуцким контракт. Если Леонид Викторович придет ко мне и скажет, что хочет тренировать "Барселону", "Реал" или сборную России, то будем обсуждать. Зачем мне нужно искать нового тренера, чтобы Слуцкий нервничал?» – сказал Гинер.

    Напомним, что сам Слуцкий на днях опроверг интерес к своей персоне со стороны «Челси».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2015 08:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 ноября 2015, 14:07

      Главное что бы не Моуриньо

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 ноября 2015, 09:36

      Уже нашёл, Ганчаренко встанет вместо Слуцкого.

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