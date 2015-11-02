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    Ван Гаал: «Надеюсь, мы сможем забить ЦСКА»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не видит психологических проблем, которые мешают его команде забить в трех матчах подряд.

    «Не думаю, что у нас есть психологическая проблема. Я вижу характер своих футболистов, вижу их мастерство. Все может измениться в одном матче, например, с ЦСКА, в котором нам нужна победа.

    Реакция болельщиков? Они всегда имеют право высказываться. Остается надеяться, что мы сможем забить ЦСКА и на этот раз, и тогда разговор будет иным», - заявил ван Гаал.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится во вторник, 3 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.11.2015 07:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 14:43

      Это как такое можно сказать??? САФ такого никогда не говорил перед игрой с абсолютными середняками. А Галя духом слабый! Не место ему в МЮ!!!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 12:56

      если ничего не надо и не интересно, то уступай дорогу Гиггзу, не нужно испытывать игроков где угодно но только не на своей позиции. всем игрокам мозги запутал расстановками, вот они и не знают что делать и как играть

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 2 ноября 2015, 10:19

      надеемся забить ЦСКА!? на Олд Траффорд!? НАДЕЕМСЯ????? и это тренер лучшего клуба Англии! Да гнать его только после этих слов надо!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 2 ноября 2015, 10:15

      А вот хрен тебе, господин голландец! Акинфееву сего не надо - в прошлый раз в Манчестере треху пропустил, второго раза не бывать!

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