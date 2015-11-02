Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чалый: «Чемпионат для «Рубина» намного важнее, чем Лига Европы»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый расставил приоритеты в текущем сезоне для своей команды.

    «Чемпионат для нас намного важнее, чем Лига Европы. Но при этом мы понимаем, что в Лиге Европы представляем не только команду, но и всю страну. Игры с такими очень сильными командами, как «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон», идут на пользу футболистам. Наши ребята втянулись в график и играют с удовольствием. Чем больше футболист играет, тем быстрее растет», - рассказал Чалый.

    Напомним, что в матче 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» на выезде обыграл «Анжи» со счетом 2:1.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 ноября 2015, 08:43

      На самом деле это печальный факт. Нельзя разделять по важности какие бы-то ни было турниры. Они все важны!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11