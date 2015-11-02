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    Шавло видит Семака у руля «Зенита»

    Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Сергей Шавло уверен, что после ухода Виллаш-Боаш летом из "Зенита", командой должен руководить Сергей Семак.

    «Мне кажется, у него есть все качества, чтоб вырасти в классного тренера. Да и опыт уже приобрел, помогая Спаллетти, Виллаш-Боашу, Капелло, Слуцкому.

    Мы часто смотрим на сторону. Зачем?! Надо своим доверять! Главное – дать Семаку время. Хотя бы годик. Не выгонять через три месяца, если что-то вдруг не заладится», - считает Шавло.

    Напомним, португалец Андре Виллаш-Боаш некоторое время назад официально заявил о своем уходе из «Зенита» после завершения текущего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2015 06:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1820

      gor77 2 ноября 2015, 15:31

      А Шавло - это кто?

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 2 ноября 2015, 08:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит понтушки им простенький тренер не нужен.. им нужен пиар дорогой тренер с именем.

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Obojaemiy 2 ноября 2015, 08:46

      Иностранный тренер-это понты. А понты у нас в крови. Стало быть выгодное вложение денег))

      -1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 2 ноября 2015, 06:56

      Буду рад за семака!!!!!

      3
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