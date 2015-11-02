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    «Кубань» повторила рекорд, «Локомотив» установил антирекорд

    «Кубань» в матче 14-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» повторила свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче. Краснодарская команда шесть голов ранее забивала в 2012 году в ворота «Волги» из Нижнего Новгорода.

    «Локомотив», напротив, установил антирекорд. Железнодорожники в российской истории еще никогда не пропускали шесть мячей. В 1995 году команда пропустила пять от «Баварии» в Кубке УЕФА, а в 2011 – от «Андерлехта» в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2015 00:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 2 ноября 2015, 13:59

      Рекорд "Кубани" и РФПЛ - "Сухой лист" имени Сергея Ткачёва!!! И станет он лучшим Голом Сезона!!! Такие Голы забивались в советские времена, начиная кажется с Лобановского!

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