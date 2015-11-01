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    ЦСКА уже в Манчестере

    Московский ЦСКА в воскресенье вечером прибыл в Англию для подготовки к матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В составе армейцев на игру прилетели 19 игроков:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

    Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Роман Еременко, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Александр Цауня, Александр Головин;

    Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

    Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 23:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 ноября 2015, 06:43

      интересно, где они будут после игры...

      -1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 2 ноября 2015, 06:23

      Вперед,за победой!!!

      1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 2 ноября 2015, 00:50

      Игорек, Серега, Леха, Марио, Жора, Дзага, Понтус, Натхо, Зоран, Мусеныш и Думба В-)

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > JendosParavoz 2 ноября 2015, 10:16

      Пусть лучше Ерема заместо Бибраса

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Майор Дзагоев 2 ноября 2015, 10:16

      Ну если будет готов, конечно

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