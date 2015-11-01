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    Коломейцев: «У «Кубани» залетало все»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился своими впечатлениями от матча против «Кубани» (2:6).

    «Просто у «Кубани» залетало все. Они даже с углового забили. Все контратаки завершились голами. У нас в первом тайме было три-четыре момента. Если бы мы забили, то во второй половине можно было бы что-то исправить.

    Да, мы допускали ошибки, после которых нам забивали, хотя концентрация была высокой. Мы пытались отыграться, забили два гола и упустили несколько моментов. Если бы реализовали их, в конце можно было устроить штурм.

    Мы соберемся и сделаем выводы. Будем исправлять ситуацию», - заявил Коломейцев.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.11.2015 23:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Isakkobelini86 2 ноября 2015, 06:54

      Колома давай ты был одним из лучших

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