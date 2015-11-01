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    Федун: «Аленичев? Кредит доверия остается»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда в матче 14-го тура Премьер-лиги против "Урала" (0:1) сыграла плохо.

    – Плохо играли, "Урал" был лучше нас.

    – Кутепову дебют не удался?

    – На мой взгляд, да. Он, конечно, ошибся, но проблема не в нем, а в опорной линии. К сожалению, была быстрая замена Глушакова. А дальше ни Попов, ни Широков… Ничего.

    – "Спартаку" на своем поле игра не удается.

    – Это вопрос к тренеру.

    – Кредит доверия Аленичеву остается?

    – Да, конечно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2015 22:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 ноября 2015, 06:42

      но проценты по кредиту повышаются...

      0
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      Рейтинг: +22

      блага 2 ноября 2015, 01:24

      Странная очень команда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      4erenok 1 ноября 2015, 22:32

      а вы , как ни садитесь.вс в ...................... не годиесь
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      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 ноября 2015, 22:16

      небось сам за...бался тренеров менять

      0
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