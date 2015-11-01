Федун: «Аленичев? Кредит доверия остается»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда в матче 14-го тура Премьер-лиги против "Урала" (0:1) сыграла плохо.

– Плохо играли, "Урал" был лучше нас.

– Кутепову дебют не удался?

– На мой взгляд, да. Он, конечно, ошибся, но проблема не в нем, а в опорной линии. К сожалению, была быстрая замена Глушакова. А дальше ни Попов, ни Широков… Ничего.

– "Спартаку" на своем поле игра не удается.

– Это вопрос к тренеру.

– Кредит доверия Аленичеву остается?

– Да, конечно.