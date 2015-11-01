Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черевченко: «Такие игры бывают, что у соперника залетает все»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Кубанью» (2:6).

    «В первом тайме были грубые ошибки. Первый гол… На первых минутах… Такие игры бывают, что у соперника залетает все. У нас очень много моментов было сегодня, но это футбол.

    В перерыве не было разноса, поговорили просто, успокоил ребят. Во втором тайме хорошие моменты были, хорошие подходы к воротам соперника. Забили два гола, могли еще забить. Не получилось», - заявил Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2015 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 2 ноября 2015, 02:49

      Кубань, пусть от тебя чаще всем залетает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 ноября 2015, 21:48

      Не было разноса в перерыве!?странно.Успокоил ребят!?А от чего ты их успокаивал-то,они и не напрягались вовсе.Потому как когда напрягаются по 5 мячей в первом тайме не пропускают. Я не тренер но после такой игры,какую провел сегодня Логашов ему впору заканчивать карьеру(а начинал ли он ее вообще).Да и Шишкин с Чорлукой и Ньяссом не менее отвратно сегодня выступили,несмотря даже на то что последний гол забил.У него было 4 100% момента,он только один смог реализовать, да и тот случился не без доли везения.Очень печально от тебя такое слышать.Ты их по уму после такого должен заставить товарный поезд разгрузить чтобы они хоть на йоту оправдали те суммы что прописаны в их контрактах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Gazza > Недовольный 1 ноября 2015, 23:57

      Расскажи это сборникам Бразилии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Gazza 2 ноября 2015, 01:59

      ты что-то употребляешь,или по ошибке сюда забрёл!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11