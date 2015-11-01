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    ФНЛ. «Газовик» теряет лидерство, «Факел» догоняет «Арсенал»

    В России двумя матчами завершился первый круг ФНЛ. «Балтика» на своем поле обыграла «Газовик» со счетом 2:1, а «Факел» был сильнее тульского «Арсенала» - 3:1.

    После этого тура «Газовик» пропустил на первое место в турнирной таблице «Томь», «Факел» сравнялся с «Арсеналом» в борьбе за третью строчку.

    Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

    Балтика (Калининград) – Газовик (Оренбург) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Цуканов, 13; 2:0 – Рябокобыленко, 33; 2:1 – Андреев, 49.

    Факел (Воронеж) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бирюков, 1; 2:0 – Касьян, 18; 3:0 – Бирюков, 87; 3:1 – Рыжков, 90.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 19:58
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