Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пресс-атташе «Уфы»: «ЦСКА повел себя несолидно, осадок остался»

    Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный прокомментировал инцидент, который произошел с командой после матча с 14-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:2). По пути в аэропорт автобус, на котором передвигалась команда, загорелся из-за неисправности тормозных колодок. Никто не пострадал, но игроки и тренерский штаб добирались в аэропорт на такси.

    «Никто не пострадал в результате возгорания автобуса, все в порядке. Сегодня поговорил с нашими ребятами из дубля, их, оказывается, возил тот же арендованный автобус. Удивило, что у ЦСКА есть свои автобусы, а клуб арендует, причем не самого высокого качества, под нас. Это несолидно. Нам даже не предоставили машину сопровождения, хотя наш клуб, как и многие другие, это делают. Осадок остался. Нам пришлось ловить такси прямо на улице, остановили какой-то микроавтобус. А вы представьте, какое количество чемоданов и ящиков у нас было с собой. Все это еле уместили и довезли до аэропорта», - сказал Тыртышный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2015 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 2 ноября 2015, 03:17

      Вообще странно предъявлять претензии после того как...надо было попросить цска о том какого уровня нужен автобус с какими опциями,и машину сопровождения думаю клуб бы удовлетворил требования.что касается поломки это может случится с любым механизмом ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 22:04

      Странный ты-сколько на судейство ушло-на автобусы уже и не хватает.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      4e4eH > Диктор 3 ноября 2015, 09:50

      пидр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2015, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мало того, что ЦСКА просто не умеет играть, так ещё и это бытовое хамство.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      4e4eH > Zeff 3 ноября 2015, 09:50

      какое хамство мудило???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > 4e4eH 3 ноября 2015, 13:39

      Посмотрим сколько раз Манчестер Игорька огорчит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 ноября 2015, 21:38

      Зенитки!!!Идите учите своих игрочишек как надо обыгрывать Мордовию,нечего здесь ловить(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 1 ноября 2015, 21:09

      а самолёт не надо арендовать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 1 ноября 2015, 21:07

      Ой, ой, ой, зенитовцы троллить поперли, ой, ой. А что себя троллят, дубы, не понимают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2015, 21:04

      Не понял, причём здесь ЦСКА. Автобус арендуют армейцы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > vladimir-7 2 ноября 2015, 08:56

      я понял, что армейцы ничего не арендовывали. Мол, Уфа сама себе трансфер до аэропорта обеспечивает, хотя у ЦСКА есть свои автобусы и они могли бы их "подвезти". Хотя в данном случае претензии к компании, которой принадлежит автобус, почему он был неисправен и почему оперативно не прислали автобус на замену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2015, 20:57

      В этом весь ЦСКА.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > REX_AmIgO_13RUS 2 ноября 2015, 03:18

      как не крути халк лучший форвард в рфпл. просто не показывает всего что умеет и может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 1 ноября 2015, 20:39

      Ничего удивительного!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11