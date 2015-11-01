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    Чебан: «Не смогли перенести матчи тура РФПЛ в день траура – нет резервных дней»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан рассказал, почему лига не смогла перенести игры тура, несмотря на траур, объявленный в стране. Напомним, в связи с крушением в Египте российского самолета 1 ноября в России объявлено днем траура.

    «К большому сожалению, мы не могли перенести на другой день сегодняшние матчи РФПЛ в связи с трауром, объявленным в стране. Нам просто некуда переносить эти игры. Нет ни одного свободного дня в году. Был один резервный день, и мы заняли его Кубком России.

    Тут безвыходное положение, ведь мы играем по европейскому международному календарю. Если был бы резервный день, то обязательно бы проработали этот момент. Ведь крушение – это большая трагедия для всех», - заявил Чебан.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2015 18:15
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