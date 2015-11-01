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    Бубнов: «Три очка жизненно важны для «Спартака»

    Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов считает, что красно-белые сумеют добиться победы в домашнем матче против "Урала".

    "В матче на Кубок с «Кубанью» «Спартак» создал приличное количество опасных моментов, но не смог их реализовать. «Урал» в последнее время (за исключением поединков с ЦСКА) проявлял себя с лучшей стороны. И все же красно-белые играют дома, а три очка для них сейчас жизненно важны. Игра будет напряженной", - заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.11.2015 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 ноября 2015, 18:18

      Если проиграют даже лучше, быстрее Аленичева уволят. А выиграют - этим дилетантом еще до конца года будут Спартак мучать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 18:05

      Факт-возьмут.

      -1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 1 ноября 2015, 17:46

      не сумеют

      1
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