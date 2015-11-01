Бубнов: «Три очка жизненно важны для «Спартака»

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов считает, что красно-белые сумеют добиться победы в домашнем матче против "Урала".

"В матче на Кубок с «Кубанью» «Спартак» создал приличное количество опасных моментов, но не смог их реализовать. «Урал» в последнее время (за исключением поединков с ЦСКА) проявлял себя с лучшей стороны. И все же красно-белые играют дома, а три очка для них сейчас жизненно важны. Игра будет напряженной", - заявил Бубнов.