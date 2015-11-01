Сафонов: «Локомотив» постарается привезти из Краснодара хотя бы очко»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что "Кубани" пора набирать очки в матче с "Локомотивом" после неудачного старта в РФПЛ. Он прогнозирует ничью в этой встрече со счетом 1:1.



"Кубань" будет выступать дома, команде пора набирать очки после не столь удачного старта сезона, а "Локомотив" получил уже две оплеухи – от "Ростова" и от "Амкара". "Железнодорожники" постараются из своего вояжа привезти хотя бы очко", - сказал Сафонов.



Полностью прогноз Алексея Сафонова на текущий тур можно увидеть здесь.