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    Шацких: «В первой российской лиге сталкивался с договорняками»

    Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких заявил, что в период выступлений в первой российской лиге неоднократно сталкивался с договорными матчами, хотя лично к нему никто с предложениями сдать игру не обращался.

    "Кто разбирается в футболе, сразу увидит, договорной матч это или нет. На Украине мне сложно припомнить такие игры, а вот в России с таким сталкивался часто. Старшие ребята рассказывали и сам видел подозрительное. Особенно концовка чемпионата в первой лиге: там просто ужас был, решались вопросы, кому выходить в высшую лигу, а кому нет. Ко мне с такими предложениями никогда не подходили. Ведь понимали, что с таким человеком я больше никогда не буду иметь дело и не подам руки, - сказал Шацких в интервью телеканалу "Футбол 1".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 ноября 2015, 20:59

      Мне сложно поверить что на Украине таких матчей нет.

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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 1 ноября 2015, 17:42

      к нему может по другой причине не подходили - просил много)))
      и теперь обидно...

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