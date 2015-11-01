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    Веркаутерен: «Проиграли команде, которая гораздо лучше нас»

    Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после поражения от "Краснодара" (0:4) подвел итог данной встречи.

    "Считаю, что мы проиграли команде, которая гораздо лучше нас. Поэтому приходилось рисковать, раскрываться и давать сопернику шансы.

    Первые десять минут в первом тайме и пять-восемь во втором мы действительно действовали неплохо. Но команда не дотянула даже до своего собственного уровня. Мы плохо контролировали мяч, страдало качество паса. Если подытожить, то, во-первых, мы играли против сильного оппонента. А во-вторых, просто не вышли на тот уровень, на который должны были", - рассказал бельгиец в прямом эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 ноября 2015, 19:53

      Слабо, очень слабо команда играет. Франк надо что-то делать!

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 ноября 2015, 18:33

      И с таким настроем вышли на игру? Тогда не удивительно. Может опять в клубе финансовые проблемы?

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Sviro 1 ноября 2015, 21:28

      Скорее всего оно так и есть, откуда их взять спонсора годами нет. Миркушкин экиномит областной бюджет скорее всего. Хотябы из сильных долгов вылезли, а больше ничего :(

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