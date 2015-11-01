Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»

Главный тренер "Порту" Хулен Лопетеги выразил разочарование, что матч девятого тура португальской Суперлиги между его командой и "Униан Мадейрой" был перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий на Мадейре.

"Это просто позор, что игра не состоится. Организаторам матча должно быть стыдно, что не создали необходимых условий для проведения встречи. Погода - удобная отговорка. Данная игра должна была нам помочь подготовиться к игре Лиги чемпионов с "Маккаби". Теперь придется вносить коррективы в план подготовки к матчу, - сказал Лопетеги.