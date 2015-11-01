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    Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»

    Главный тренер "Порту" Хулен Лопетеги выразил разочарование, что матч девятого тура португальской Суперлиги между его командой и "Униан Мадейрой" был перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий на Мадейре.

    "Это просто позор, что игра не состоится. Организаторам матча должно быть стыдно, что не создали необходимых условий для проведения встречи. Погода - удобная отговорка. Данная игра должна была нам помочь подготовиться к игре Лиги чемпионов с "Маккаби". Теперь придется вносить коррективы в план подготовки к матчу, - сказал Лопетеги.

    Источник: ФК «Порту»

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    01.11.2015 16:45
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