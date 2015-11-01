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    Александр Кержаков: «Уверен, что не буду заканчивать карьеру»

    Форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем участии в подготовке открытия нового канала "Матч ТВ" и о будущих карьерных планах.

    - К счастью, я все еще профессиональный футболист и, надеюсь, останусь им в течение нескольких ближайших лет. Хочется поздравить всех любителей спорта с открытием такого замечательного канала, я с удовольствием принимал участие в подготовке открытия «Матч ТВ». Это новый шаг в российском телевидении. Мне интересно попробовать себя.

    - В каком качестве?

    - По ту сторону экрана. Мне хотелось бы, чтобы вы меня больше обсуждали, мои голеодорские подвиги.

    - Следите за матчами или больше сами тренируетесь?

    - Мне сложно смотреть игры. Я понимаю, что не хочу заканчивать. Уверен, что не буду заканчивать карьеру. Смотреть со стороны сложно, у меня есть силы, я хочу играть. Игры с участием родного брата в «Зените» я с удовольствием смотрел, матчи сборной России.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.11.2015 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      zenit747 1 ноября 2015, 21:39

      Керж обязан играть, еще не все сказано!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 ноября 2015, 17:11

      Жаль что не будешь( Становишься похож на Ибру в человечности-один себя Богом мнит,другой хочет чтобы мы обсуждали то, чего отродясь не было( голеодорские подвиги о_0).Может быть ты хотел сказать курьезные промахи а,Kerzhakoved?Ааааа.....,может ты имеешь в виду то что ты за бомжей забивал?так там даже хромая лошадь Дзюбинью забивает...какой в этом подвиг то

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