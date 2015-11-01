Карпин наградил игроков «Торпедо» двумя выходными

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин дал игрокам команды два выходных дня после того, как они выиграли у "Луча-Энергии" со счетом 1:0 в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

"Для меня матч был принципиальнее, чем для других ребят: я же начинал прошлый сезон во Владивостоке. А вообще, против "Луча" мои команды всегда играют успешно. Хорошо, что партнeры услышали и меня, и друг друга. Теперь игру надо забыть и двигаться дальше. А Валерий Георгиевич поблагодарил в раздевалке и дал два выходных. - сказал футболист "Торпедо" Сергей Мирошниченко.