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    «МЮ» намеревается приобрести Бэйла

    "Манчестер Юнайтед" собирается предложить "Реалу" 90 миллионов фунтов за игрока "сливочных" и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Отмечается, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

    Кроме того, "МЮ" не хочет тратить на Бэйла больше 86 миллионов фунтов, которые заплатил за валлийца "Реал" "Тоттенхэму" в 2013 году, однако впоследствии сумма может вырасти до 90 миллионов.

    Источник: Р-Спорт

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    01.11.2015 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 11:05

      Бэйл однозначно усилит МЮ в атаке, но всё же пару цз необходимы в первую очередь, и на всякий случай кипера приглядеть сильного, скорее всего придётся ДДХ включать в сделку, а значит нужно и с Вальдесом не торопиться продавать.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 ноября 2015, 17:46

      За лярд фунтов покупайте

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 1 ноября 2015, 15:40

      может...не может... хочет не хочет. надо отдельную ветку со слухами делать

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