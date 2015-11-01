«МЮ» намеревается приобрести Бэйла

Бэйл однозначно усилит МЮ в атаке, но всё же пару цз необходимы в первую очередь, и на всякий случай кипера приглядеть сильного, скорее всего придётся ДДХ включать в сделку, а значит нужно и с Вальдесом не торопиться продавать.
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить "Реалу" 90 миллионов фунтов за игрока "сливочных" и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Отмечается, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
Кроме того, "МЮ" не хочет тратить на Бэйла больше 86 миллионов фунтов, которые заплатил за валлийца "Реал" "Тоттенхэму" в 2013 году, однако впоследствии сумма может вырасти до 90 миллионов.