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    Медель: «Интер» может бороться за титул»

    Полузащитник "Интера" Гари Медель поделился впечатлениями от матча 11-го тура итальянской Серии А с "Ромой" (1:0). Напомним, футболист забил единственный гол во встрече.

    "Доволен голом и победой. Знали, что это будет важный матч, который может позволить нам обойти римлян в таблице. Очень рад за партнеров по команде и фанатов. Икарди вне состава? У нас много игроков. Важна команда. Мы можем занять высокое место. Да, у нас отличная команда, которая может бороться за титул", – сказал Медель.

    Источник: Football Italia

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    01.11.2015 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 ноября 2015, 14:44

      давненько интер не был в чемпионской гонке надеюсь в этом году скудето будет наш )

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > anri1703 1 ноября 2015, 15:02

      Был бы радь

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