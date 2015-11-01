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    РФПЛ. Дубль Игнатьева помог «Кубани» расправиться с «Локомотивом»

    В матче 14-го тура чемпионата России "Кубань" уверенно разобралась с пожаловавшим в гости "Локомотивом". Еще в первом тайме краснодарцы отправили в ворота Гилерме пять безответных мячей, на что железнодорожники ответили лишь двумя точными ударами Умара Ниассе и Александра Коломейцева, которых, впрочем, не хватило, чтобы исправить ситуацию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Кубань (Краснодар) – Локомотив (Москва) – 6:2 (5:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 4; 2:0 – Мельгарехо, 14; 3:0 – Армаш, 19; 4:0 – Мельгарехо, 27; 5:0 – Игнатьев, 38; 5:1 – Ниассе, 64; 5:2 – Коломейцев, 75; 6:2 – Шишкин, 90 (автогол).

    Кубань: Беленов, Манолев, Шандао, Армаш, Бугаев, Игнатьев, Ткачев (Каретник, 44), Якуба (Коновалов, 87), Хубулов, Мельгарехо (Павлюченко, 79), Бальде.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 73), А. Миранчук (Фернандеш, 84), Ниассе.

    Предупреждение: Шишкин, 63.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 20:52
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 2 ноября 2015, 23:13

      Во всем виноват стрелочник!

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 2 ноября 2015, 12:55

      Комментатора слова: - Кубань точно с цепи сорвалась!))) А Я подумал - долго же Нас на цепи держали!))) "Сухой лист" Сергея Ткачёва лучший Гол сезона!!!

      1
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      Рейтинг: +8

      AppLe50 2 ноября 2015, 09:58

      Локо в пердив такими темпами отправится, за спартаком =)

      0
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      Рейтинг: +21

      Нальмас 2 ноября 2015, 09:18

      Кто то дернул стоп-кран.

      2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 ноября 2015, 08:43

      "Кубань" с победой, молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 2 ноября 2015, 04:59

      Было здорово... Особенно Гол Ткачева... Неожиданный разгром...

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 ноября 2015, 03:49

      #ржунимагу

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Alex2712 2 ноября 2015, 15:26

      Локомотив на 2 месте, ржи дальше, конь))

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > srg38 2 ноября 2015, 23:14

      Уже на третьем.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 2 ноября 2015, 00:10

      Ого сколько озлобленных неадекватов в комментах)

      Судя по всему усталость, нету свежести из за игры на трех фронтах, пардон, уже на двух)) главное побыстрее это забыть, сезон в разгаре, основные конкуренты все еще позади!

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > srg38 2 ноября 2015, 03:48

      узбагойся, 4е место максимум

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > vvv246 2 ноября 2015, 15:24

      все, абсолютно все конкуренты позади. Поэтому сами узбагойтесь глорики азазаз

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 1 ноября 2015, 22:02

      а столько восторга было, мол тетя Оля уже кипятком писяет)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 21:55

      Сколько сразу коз-лов нарисовалось-стоило одному из лидеров проиграть.ФУ...........

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Диктор 1 ноября 2015, 21:57

      Как вы к нам так и мы к вам!

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