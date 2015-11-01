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    Карпин: «Дома «Спартак» должен обыгрывать «Урал», обе команды забьют»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин в "Рейтинге Букмекеров" дал свой прогноз на матч 14-го тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Уралом".

    «Урал» сейчас неплохо выступает и дома и на выезде. Команда с лета проиграла лишь одну встречу, да и ту ЦСКА в гостях и в борьбе. В турнирной таблице «Спартак» и «Урал» разделяют совсем немного очков. Поэтому гости в этой игре проблемы «Спартаку» точно смогут создать.

    Но все-таки дома «Спартак» «Урал» должен обыгрывать. Спартаковцы неудачно сыграли в Кубке и теперь захотят исправиться. А у «Урала» травмирован их главный на сегодня игрок Ерохин.

    Поэтому жду здесь победу хозяев. Но свой гол «Урал» сможет забить, екатеринбургская команда в этом чемпионате не смогла отличиться лишь в одной встрече. А оборона «Спартака» сейчас не идеальна.

    Итоговая ставка — победа «Спартака» при варианте «обе забьют», - сказал Карпин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 11:57
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