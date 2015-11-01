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    «Лацио» - «Милан». Онлайн-трансляция

    "Лацио" и "Милан" после десяти игр на двоих имеют всего один ничейный результат. В восьмом туре команда Синиши Михайловича миром завершила игру с "Торино", в остальных встречах была зафиксирована победа одной из команд. Вероятно, и сегодня следует ожидать открытого и бескомпромиссного футбола.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лацио" - "Милан". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 11:46
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