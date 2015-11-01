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    ФНЛ. «Торпедо» без Карпина выиграло во Владивостоке, «Зенит-2» уступил в Иркутске

    Завершились два стартовых матча 18-го тура ФНЛ. Во Владивостоке "Луч-Энергия" уступил "Торпедо" из Армавира. Напомним, что главный тренер победителей Валерий Карпин из-за трехматчевой дисквалификации не руководил командой со скамейки запасных.

    В Иркуртске же успех праздновали хозяева. Местный "Байкал" в матче с "Зенитом-2" сумел не только отыграться после пропущенного в первом тайме гола, но и отпраздновать победу. Отметим, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления на 71-й минуте Сергея Нарылкова.

    Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур.

    Луч-Энергия (Владивосток) Торпедо (Армавир) 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Васильев, 29.

    Байкал (Иркутск) – Зенит-2 – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кириенко, 41; 1:1 – Яшин, 51; 2:1 – Киселев, 60.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 11:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 3 ноября 2015, 09:39

      С выходом на 14-е место)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 ноября 2015, 11:52

      с победой Байкал ))

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