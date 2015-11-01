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    Главный тренер КАМАЗа: «Мои футболисты питаются «Дошираком»

    Главный тренер КАМАЗа Владимир Клонцак рассказал, что игроки челнинской команды, из-за долгов проигнорировавшие одну из тренировок, все же приняли решение выйти на матч 19-го тура первенства ФНЛ с «Томью», который состоится 1 ноября в Нижнекамске.

    — Скрывать не буду, ребята пропустили одну тренировку на этой неделе, — подтвердил Клонцак. — Ситуация тяжелая. Долги еще за прошлый сезон, а в этом должны зарплату почти за три месяца — и игрокам, и тренерам, и персоналу. Правда, вот дали аванс. У клуба до сих пор не принят бюджет. 1 ноября выходит из отпуска президент Татарстана — надеемся, тогда что-то изменится к лучшему. Это не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Хотя они однозначно молодцы — бьются, номер не отбывают. Я им очень благодарен за такое отношение. Ребята приняли решение, что будут играть против «Томи». Следующий матч в Ярославле 8 ноября? Вот по нему пока не знаю…

    Источник: Sportbox.ru

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    01.11.2015 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:33

      сочувствуем

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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 1 ноября 2015, 15:50

      Молодцы - футболисты ФК КАМАЗ. 25% бюджета Рубина необходимо направлять в Наб. Челны.

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