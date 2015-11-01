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    «Спартак» - «Урал». Онлайн-трансляция

    "Спартак" чередует победы с поражениями, но даже при такой игре, в случае успеха в матче с "Уралом", догонит идущий в турнирной таблице третьим "Зенит". Однако, игра с уральцами будет очень нелегкой для москвичей, за которых, помимо травмированных игроков,не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Сальваторе Боккетти.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Урал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 18:55
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