«Спартак» - «Урал». Онлайн-трансляция

"Спартак" чередует победы с поражениями, но даже при такой игре, в случае успеха в матче с "Уралом", догонит идущий в турнирной таблице третьим "Зенит". Однако, игра с уральцами будет очень нелегкой для москвичей, за которых, помимо травмированных игроков,не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Сальваторе Боккетти.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Урал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!