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    Сергей Ребров: «У меня нет конфликта с Бельханда»

    Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал журналистам о своих отношениях с марокканским полузащитником Юнесом Бельханда.

    У вас нет конфликта с Бельханда? Он недавно сказал, что вы с ним мало общаетесь...

    — А вы еще с ним поговорите — он вам еще что-то расскажет. У меня ни с кем нет конфликта. Я сам был такой — будучи футболистом, всегда сражался за место в основном составе. Надеюсь, наши футболисты такие же.

    Если у футболистов есть конфликт со мной, то это нормально, ведь я — тренер и на мне лежит ответственность выбора 18-ти человек для заявки на матч из обоймы, которая насчитывает 26 футболистов. Это непростой выбор. Определяя заявку на матч, я пользуюсь одним единственным критерием — исхожу из того, как люди работают и относятся к команде. Думаю, это правильно.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.11.2015 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 1 ноября 2015, 10:53

      все верно сказал, наверное.

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